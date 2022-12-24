Россия может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. Таким образом, вероятно, противник рассчитывает достичь "максимального психологического эффекта".

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что сейчас корабельная группировка в акватории Черного моря увеличилась до 11 судов, в том числе трех ракетоносителей (одно из них - подводное). К пуску готовы 20 ракет "Калибр". Вероятность ударов повысилась также из-за того, что погодные условия в черноморском регионе улучшились.

"Нет такой прямой зависимости, когда вывели и когда стартовали ракеты. Это может говорить о том, что долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду вражеского тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", - сказала Гуменюк.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал цели операций РФ в Беларуси и рассказал, готовят ли россияне наступление.

По данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на трех направлениях и перебрасывают технику и войска на линию фронта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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