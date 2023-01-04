Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал публикацию New York Times, в которой было сказано, что ракеты, которыми сбивают беспилотники, обходятся в семь раз дороже, чем запуск самого дрона.



"Понятно, что ракеты, которые используются, – NASAMS, Iris-T – это дорогие ракеты… Будем ли мы их применять, будем ли мы поднимать в небо истребитель, чтобы сбивать "Шахеды"? Это дорого, но будем. Речь идет о жизни, о сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе", – сказал Игнат в эфире телемарафона.



Он назвал некорректным сравнение стоимости ракет и дрона, поскольку удар при помощи беспилотника, несущего до 40 кг взрывчатки, может вызвать значительные убытки и привести к гибели людей.

Как писала "Страна", россияне запускают дроны-камикадзе по руслу Днепра, чтобы атаковать Киев.

Ранее в ВСУ назвали даты, в которые ожидается новая ракетная атака РФ. Это 6 и 7 января.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.