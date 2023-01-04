Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 января. Сообщается, что войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Украины, ВСУ дают отпор.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное:

Армия РФ наступает на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр. Россияне нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам Константиновки Донецкой области, совершили 9 авиаударов и 14 обстрелов из РСЗО. Подтверждено поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники россиян в районе Токмака Запорожской области. Их потери составили около 80 военнослужащих ранеными и убитыми. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения армии РФ, а также 4 удара по позициям российских ЗРК.

Напомним, неподконтрольная Украине Васильевка Запорожской области также попала под обстрел. Назначенные РФ "власти" заявили о прилете у "военной комендатуры".

Как пишет The Wall Street Journal, Россия начала перебрасывать свои силы из-под Бахмута ближе к Соледару на фоне сопротивления ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.