Васильевка попала под обстрел. Назначенные РФ "власти" заявили о прилете у "военной комендатуры"
В среду, 4 января, назначенные россиянами "власти" оккупированной Васильевки (Запорожская область) заявили об обстреле.
Об этом пишут российские СМИ.
Сообщают, что прилет был около "военной комендатуры", заявляют о двоих погибших.
Также в сети появилось видео последствий удара:
Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.