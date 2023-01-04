В среду, 4 января, назначенные россиянами "власти" оккупированной Васильевки (Запорожская область) заявили об обстреле.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщают, что прилет был около "военной комендатуры", заявляют о двоих погибших.

Также в сети появилось видео последствий удара:

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.