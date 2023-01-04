В Запорожье из-за ночного ракетного прилета повреждены восемь многоэтажных домов, в них выбиты окна и разрушены балконы. Также пострадало здание детского сада.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Легкие ранения получила женщина.

"Рядом с домами сейчас зияет огромная сорокометровая воронка и стоят поврежденные автомобили", - пишет Куртев.

Ранее паблики Запорожья заявляли, что обстрел велся из подконтрольного РФ Токмака.

Также сегодня утром сообщалось, что ночью артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы Никополя.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.