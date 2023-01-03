Появилось новое видео обстрела центра Киева 31 декабря. На кадрах с камер наблюдения Дворца "Украина" виден момент прилета в канун Нового года.

На кадрах, опубликованных в столичных пабликах, виден сам прилет, спасающийся от осколков мужчина, выпадение окон Дворца "Украина" и другие последствия взрыва.

Как сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.

Пострадал гостиничный комплекс и частный дом, известно как минимум о восьми раненных и одном погибшем.

Также серьезно пострадал киевский университет имени Шевченко.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.