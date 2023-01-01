В результате вчерашнего обстрела Украины в канун Нового года пострадал и киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Как сообщается на сайте учреждения, были серьезно повреждены:

здание выставочного кампуса;

корпус учебно-научного центра "Институт биологии и медицины";

корпус учебно-научного института высоких технологий;

факультеты психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, радиофизики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов;

кафедры ядерной физики, криоген, спорткомплекс, физико-математический лицей;

несколько общежитий студгородка.

В зданиях уже начали закрывать выбитые окна, а университет объявляет сбор средств для проведения дальнейших ремонтных работ.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили обстрелы Украины в новогоднюю ночь и рассказали, куда целились.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.