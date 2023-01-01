За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 40 раз.

Об это сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, противник стрелял по населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов. А областной центр армия РФ атаковала 18 раз.

"Неприятельские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили три человека. Среди раненых двое – дети: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", - написал Янушевич.

Херсон и область постоянно подвергаются жестоким обстрелам. Так, 30 декабря российские войска обстреляли регион 81 раз.

Между тем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.