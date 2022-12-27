В Херсоне продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В настоящее время жителям областного центра полностью вернули газоснабжение.

Как сообщается пресс-служба херсонского горсовета в своем телеграм-канале.

По данным горсовета, газоснабжение полностью восстановили в Херсоне и еще 15 населенных пунктах. Среди них:

пгт Антоновка,

пос. Молодежное,

пгт Зеленовка,

с. Богдановка,

с. Петровка,

пос. Солнечное,

пгт Приднепровское,

пос. Инженерное,

пгт Камышаны,

пос. Зимовник,

пос. Благовещенское,

пос. Приозерное,

с. Степановка,

Садовое,

Приднепрянское.

Кроме того, в Херсоне 83% всех потребителей подключены к электроснабжению. Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Такие микрорайоны как "Карантинный остров", "Корабел" и "Антоновка" пока без централизованного водоснабжения.

Тепло есть у 76% города, там работает 30 котельных из 37 котельных. Уже подключили 865 жилых домов.

Напомним, сегодня россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне.

Также сообщалось, что российские ДРГ переправляются на правый берег Днепра у Херсона.