83% потребителей Херсона уже со светом. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Херсоне продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В настоящее время жителям областного центра полностью вернули газоснабжение. 

Как сообщается пресс-служба херсонского горсовета в своем телеграм-канале.

По данным горсовета, газоснабжение полностью восстановили в Херсоне и еще 15 населенных пунктах. Среди них:

  • пгт Антоновка,
  • пос. Молодежное,
  • пгт Зеленовка,
  • с. Богдановка,
  • с. Петровка,
  • пос. Солнечное,
  • пгт Приднепровское,
  • пос. Инженерное,
  • пгт Камышаны,
  • пос. Зимовник,
  • пос. Благовещенское,
  • пос. Приозерное,
  • с. Степановка,
  • Садовое,
  • Приднепрянское.

Кроме того, в Херсоне 83% всех потребителей подключены к электроснабжению. Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Такие микрорайоны как "Карантинный остров", "Корабел" и "Антоновка" пока без централизованного водоснабжения.

Тепло есть у 76% города, там работает 30 котельных из 37 котельных. Уже подключили 865 жилых домов.

Напомним, сегодня россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне.

Также сообщалось, что российские ДРГ переправляются на правый берег Днепра у Херсона.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.