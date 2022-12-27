В горсовете Херсона рассказали о ситуации со светом, теплом, водой и газом в городе
В Херсоне продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В настоящее время жителям областного центра полностью вернули газоснабжение.
Как сообщается пресс-служба херсонского горсовета в своем телеграм-канале.
По данным горсовета, газоснабжение полностью восстановили в Херсоне и еще 15 населенных пунктах. Среди них:
- пгт Антоновка,
- пос. Молодежное,
- пгт Зеленовка,
- с. Богдановка,
- с. Петровка,
- пос. Солнечное,
- пгт Приднепровское,
- пос. Инженерное,
- пгт Камышаны,
- пос. Зимовник,
- пос. Благовещенское,
- пос. Приозерное,
- с. Степановка,
- Садовое,
- Приднепрянское.
Кроме того, в Херсоне 83% всех потребителей подключены к электроснабжению. Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Такие микрорайоны как "Карантинный остров", "Корабел" и "Антоновка" пока без централизованного водоснабжения.
Тепло есть у 76% города, там работает 30 котельных из 37 котельных. Уже подключили 865 жилых домов.
Напомним, сегодня россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне.
Также сообщалось, что российские ДРГ переправляются на правый берег Днепра у Херсона.