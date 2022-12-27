Российские военные 27 декабря атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

"Окна выбиты не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также получил разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг – обломки стекла и российских снарядов", - сообщает Янушевич.

Напомним, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за возможных проблем с отоплением и водой.

Накануне, 26 декабря, россияне за сутки 33 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.