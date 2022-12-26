Бывший глава СБУ Александр Якименко назначен "главой госслужбы безопасности" ("управления ФСБ") Херсонской области.

Об этом сообщает херсонское издание "Мост" со ссылкой на данные из российского Единого государственного реестра юридических лиц.

Судя по данным реестра, оккупационную спецслужбу зарегистрировали 22 декабря. Она получила название "Государственная служба безопасности Херсонской области". Местом ее размещения определено здание Хозяйственного суда области на улице Театральной, 18 в Херсоне.

Якименко начал работать в Службе безопасности Украины в 2010 году – больше года являлся начальником управления в Севастополе. Находясь на этом посту, он стал генерал-майором. В 2011-2012 годах он 11 месяцев работал председателем ГУ СБУ в Донецкой области.

Летом 2012 года Якименко повысили до первого заместителя главы СБУ и руководителя управления "К" по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В начале 2013 года его назначили председателем СБУ.

После Евромайдана Якименко уехал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему несколько раз сообщали о подозрении.

Как писала "Страна", летом сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева. В одном из них был Якименко.