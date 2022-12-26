Жителям Херсонской области лучше уехать из региона на некоторое время, поскольку существует вероятность, что из-за вражеских атак невозможно будет обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

Он отметил, что больше всего от российских атак страдают населенные пункты, которые находятся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение.

"Поэтому лучший вариант обезопасить себя - эвакуироваться в более безопасные регионы", - написал он.

Янушевич подчеркнул, что людей ежедневно вывозят бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, а также несколько раз в неделю из Херсона по другим направлениям: Кривой Рог, Львов, Днепр, Киев через Умань, Винница.

Для эвакуации автобусом необходимо оставить заявку на "горячую линию" ХОВА:

0800330951 или 091481 78 45;

Telegram: khoda_help_bot,

Или оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: helpingtoleave_bot.

Люди, которые записались на автобус, получат смс-сообщение со временем и местом выезда.

С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Этих пассажиров эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.

Еще одной возможностью уехать является ежедневный поезд из Херсона в Хмельницкий, который отправляется в 15:27 с Херсонского железнодорожного вокзала. Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее - за 2-3 часа до отправления поезда.

По прибытии в Хмельницкий людей обеспечат жильем. Они также получат продовольственный набор и денежную выплату в размере 2000 гривен или 3000 гривен - для нетрудоспособных граждан.

Напомним, 27 ноября на Западную Украину прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Херсона. Эвакуационный поезд из Херсона в Хмельницкий отправляется каждый вечер, регистрация - за 4 часа до отправления.

По данным Минреинтеграции, из Херсона с начала эвакуации выехали 11 тысяч жителей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае блэкаута власти Украины не планируют эвакуировать жителей крупных городов в села.