В течение прошедших суток российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Россияне вели огонь из артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", - написал Янушевич в своем телеграм-канале.

По его словам, областной центр в течение прошедших суток 27 раз оказывался под огнем оккупантов.

"Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома", - уточнил глава ОВА.

Янушевич добавил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в регионе один человек получил ранения.

Напомним, вчера в результате вражеской атаки на Херсон был поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали двое - охранник и работник котельной.

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Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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