Олешки в Херсонской области 28 декабря снова попали под российский обстрел. В результате погибла женщина.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Евгений Рыщук.

"Сначала оккупация, теперь боевые действия. С каждым днем в нашем родном городе гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела оккупантов по городу Олешки погибла женщина. Искренние соболезнования родным погибшей", - написал Рыщук.

Как писала "Страна", сегодня россияне обстреляли село Кизомыс под Херсоном, были ранены трое человек, среди них 14-летний подросток.

Напомним, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за возможных проблем с отоплением и водой.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ обороняется на Херсонщине и наступает под Лиманом и Бахмутом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.