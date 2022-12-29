В четверг, 29 декабря, россияне обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали двое - охранник и работник котельной.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

В здании разрушена кровля, окна и фасад одного из корпусов.

Ранее мы писали, что россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне.

Также сообщалось, какая ситуация в городе со светом, теплом, водой и газом.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.