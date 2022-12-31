Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что Россия сегодня, 31 декабря, выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.

Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.

По его словам, ракеты воздушного базирования были выпущены с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря, также пуски осуществлялись из ракетных комплексов наземного базирования.

Силами ПВО уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской области, 5 - в Житомирской и одна в Хмельницкой областях.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

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