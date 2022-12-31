Залужный рассказал, какое число ракет РФ сегодня выпустила по Украине и сколько из них сбила ПВО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что Россия сегодня, 31 декабря, выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.
Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.
По его словам, ракеты воздушного базирования были выпущены с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря, также пуски осуществлялись из ракетных комплексов наземного базирования.
Силами ПВО уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской области, 5 - в Житомирской и одна в Хмельницкой областях.
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