В результате атаки на Киев один человек погиб, 20 ранены. В четырех районах столицы есть разрушения. Фото
В результате ракетной атаки на Киев в субботу, 31 декабря, один человек погиб и еще 20 получили ранения.
Об этом сообщают заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
По данным Тимошенко, в районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.
В результате падения обломков:
- в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.
- в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.
- в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек, в том числе - Дворца "Украина".
- разрушения в Днепровском районе.
Виталий Кличко сообщает, что разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.
По информации мэра, в результате атаки россиян один человек погиб, еще 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым людям помощь оказали на месте.
Кирилл Тимошенко публикует фото последствий сегодняшней атаки на Киев:
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