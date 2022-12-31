В результате ракетной атаки на Киев в субботу, 31 декабря, один человек погиб и еще 20 получили ранения.

Об этом сообщают заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

По данным Тимошенко, в районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.

в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.

в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек, в том числе - Дворца "Украина".

разрушения в Днепровском районе.

Виталий Кличко сообщает, что разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

По информации мэра, в результате атаки россиян один человек погиб, еще 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым людям помощь оказали на месте.

Кирилл Тимошенко публикует фото последствий сегодняшней атаки на Киев:

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.