В трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Есть погибший и раненные
В Киеве днем 31 декабря во время масштабной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр столицы Киева Виталий Кличко.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали - позже", - пишет Кличко.
Также мэр Киева сообщил о взрывах в Печерском и Голосеевском районах Киева, есть разрушения.
Он добавил, что в Соломенском районе Киева один человек погиб, несколько раненных. Медики госпитализируют трех травмированных женщин. На месте работают спасатели.
Позже он сообщил о ещё двоих раненых после взрыва в Соломенском районе.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве пострадал гостиничный комплекс.
Также Тимошенко сообщил, что в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в частный дом.
Напомним, в Киевской и Житомирской областях отработала ПВО. Глава Хмельницкой ОВА сообщил о 20 ракетах в небе над Украиной.
Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.