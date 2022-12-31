В Киеве днем 31 декабря во время масштабной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Киева Виталий Кличко.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали - позже", - пишет Кличко.

Также мэр Киева сообщил о взрывах в Печерском и Голосеевском районах Киева, есть разрушения.

Он добавил, что в Соломенском районе Киева один человек погиб, несколько раненных. Медики госпитализируют трех травмированных женщин. На месте работают спасатели.

Позже он сообщил о ещё двоих раненых после взрыва в Соломенском районе.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве пострадал гостиничный комплекс.

Также Тимошенко сообщил, что в Соломенском районе столицы обломки ракеты попали в частный дом.

Напомним, в Киевской и Житомирской областях отработала ПВО. Глава Хмельницкой ОВА сообщил о 20 ракетах в небе над Украиной.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

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