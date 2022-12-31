В Харьковской области больше всего страдает от обстрелов со стороны россиян Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские войска бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

За минувшие сутки под Купянском погиб 50-летний мужчина, а в самом городе ранен 76-летний пенсионер.

Также в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба, россияне пытаются улучшить позиции у Купянска.

Также сообщалось, что на днях россияне из артиллерии обстреляли жилмассив в Купянске.

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