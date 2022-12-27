Последствия удара по Купянску. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские военные обстреляли из артиллерии жилмассив в Купянске Харьковской области, повреждены квартиры в четырехэтажном доме.

Об этом сообщает и публикует фото последствий обстрела Харьковская областная прокуратура.

Сообщается, что обстрел произошел в понедельник, 26 декабря, в 14:00.

Фото последствий обстрела Купянска

Фото последствий обстрела Купянска

Фото последствий обстрела Купянска

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что россияне пытаются улучшить позиции под Купянском.

Также сообщалось, что россияне ударили из артиллерии по селу в Харьковской области. Один человек погиб, еще один ранен.

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