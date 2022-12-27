Россияне из артиллерии обстреляли жилмассив в Купянске. Фото последствий
Российские военные обстреляли из артиллерии жилмассив в Купянске Харьковской области, повреждены квартиры в четырехэтажном доме.
Об этом сообщает и публикует фото последствий обстрела Харьковская областная прокуратура.
Сообщается, что обстрел произошел в понедельник, 26 декабря, в 14:00.
Напомним, ранее Генштаб сообщал, что россияне пытаются улучшить позиции под Купянском.
Также сообщалось, что россияне ударили из артиллерии по селу в Харьковской области. Один человек погиб, еще один ранен.
Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.