В Харьковской области 30 декабря на взрывном устройстве подорвался автомобиль с семейной парой.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Инцидент произошел сегодня в селе Борщовая Харьковского района. Авто наехало на взрывчатку возле леса.

65-летний мужчина погиб на месте, его 63-летняя жена с травмами находится в больнице.

Ранее мы писали, что в Харьковской области 28 декабря на мине, оставленной российскими войсками, подорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, который также наступил на взрывное устройство.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.