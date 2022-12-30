В Харьковской области на взрывом устройстве подорвалось авто с семейной парой. Мужчина скончался на месте
В Харьковской области 30 декабря на взрывном устройстве подорвался автомобиль с семейной парой.
Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Инцидент произошел сегодня в селе Борщовая Харьковского района. Авто наехало на взрывчатку возле леса.
65-летний мужчина погиб на месте, его 63-летняя жена с травмами находится в больнице.
Ранее мы писали, что в Харьковской области 28 декабря на мине, оставленной российскими войсками, подорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, который также наступил на взрывное устройство.
Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.