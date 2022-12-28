В Харьковской области 28 декабря на мине, оставленной российскими войсками, подорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, который также наступил на взрывное устройство.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов призвал не посещать леса, лесополосы, не выходить на обочины дорог, а также не касаться подозрительных предметов и звонить спасателям в случае их обнаружения.

28 декабря россияне нанесли по Харькову ракетный удар. Под ударом оказался Слободской район города, пострадал мужчина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.