В среду, 28 декабря, в Харькове под удар попал Слободский район. В результае ранен 48-летний житель. Он находится в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли по Харькову ракетный удар. На месте работают спасатели.

Также мы писали, что ночью россияне обстреляли Днепропетровщину. Повреждены дома, 20 солнечных панелей, ЛЭП, и газопровод.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.