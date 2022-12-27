Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 декабря. По его данным, сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сводка появилась в Фесбуке ведомства.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирево и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховку и Коломыйчиху - Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Площанка и Дибровы Луганской области и Ямполевка и Григорьевка Донецкой.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении из артиллерии были обстреляны Угледар, Пречистовка, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций. Для удержания контроля за ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав с боеприпасами, а также еще один важный военный объект.

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Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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