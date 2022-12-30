В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 декабря. Сообщается, что российские войска наступают на Донбассе и пытаются улучшить свои позиции под Купянском.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает вести наступление на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Россияне нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых – по гражданской инфраструктуре. В частности, они применили 8 БПЛА "Шахед-136", все были сбиты. Кроме того, российские войска совершили 17 обстрелов из РСЗО. В районе Донецка ВСУ убили и ранили до 10 военнослужащих РФ. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, еще 3 – повреждены. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян. Также сбит российский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, Россия имеет возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат с учетом привлечения контингента вооруженных сил Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.