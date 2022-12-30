Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

Шалыгинскую громаду противник обстрелял 29 декабря после 21 часа вечера, было 15 прилетов. Около полуночи враг ударил из САУ (19 прилетов) по Знобь-Новгородской общине.

Сегодня, 30 декабря, после 8 часов утра противник из минометов обстрелял Миропольскую громаду. Было 60 прилетов. Информация о последствиях уточняется.

Как писала "Страна", накануне над Сумской областью сбита ракета.

По данным Генштаба ВСУ, днем ранее противник нанес 10 ракетных, 23 авиационных удара и совершил 14 обстрелов из РСЗО позиций украинских войск и населенных пунктов на линии столкновения.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.