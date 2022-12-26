В понедельник, 26 декабря, российские войска за двадцать пять минут 16 раз обстреляли пограничные территории Сумской области - атаковали из минометов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

По данным оперкомандования, обстрел велся с 12:40 до 13:05, предварительно россияне атаковали район н.п. Сидоровка.

Потерь среди личного состава и техники нет. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Ранее мы рассказывали, что на днях войска РФ обстреливали Сумскую область. Было четыре прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и линии электролинии.

Также сообщалось, что Россия обстреляла больницу в Сумской области.

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