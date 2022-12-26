Сумская область подверглась обстрелу. Фото: facebook.com

В понедельник, 26 декабря, российские войска за двадцать пять минут 16 раз обстреляли пограничные территории Сумской области - атаковали из минометов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

По данным оперкомандования, обстрел велся с 12:40 до 13:05, предварительно россияне атаковали район н.п. Сидоровка.

Потерь среди личного состава и техники нет. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Россияне 26 декабря открывали минометный огонь по Сумской области

Ранее мы рассказывали, что на днях войска РФ обстреливали Сумскую область. Было четыре прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и линии электролинии.

Также сообщалось, что Россия обстреляла больницу в Сумской области

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