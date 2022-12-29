Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 декабря.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

По данным Генштаба, противник ведет наступление на Бахмутском и Запорожском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. На Купянском и Новопавловском активно обороняется. На Херсонском проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону.

Утром войска РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник запустил крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. ВСУ уничтожили 54 из них.

Также в течение дня противник нанес 10 ракетных, 23 авиационных удара и совершил 14 обстрелов из РСЗО позиций наших войск и населенных пунктов на линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял Липовку и Гремячко Черниговской области; Будки, Искрисковщину и Запсилье Сумской и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелку, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск и Двухлетнюю на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях под обстрелами оказались 19 населенных пунктов, включая Купянск, Котляровку, Табаевку, Клещевку и Лозовую Харьковской области и Новоегоровку, Ковалевку, Площанку, Макеевку, Невское и Диброву в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь попали Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял позиций ВСУ в районах более 35 населенных пунктов. Среди них Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змеевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское Херсонской области.

Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения на оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников ЧВК. Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области лечатся более 100 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Токмаке лечат около 120 раненых военных.

В Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медработников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

28 декабря подразделения ВСУ в районе Бердянска Запорожской области ликвидировали более 50 россиян.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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