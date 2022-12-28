В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 декабря. Сообщается, что россияне продолжают наступление под Бахмутом и Авдеевкой, а ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и эшелон с боеприпасами вражеской армии.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. Армия РФ продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях – обороняется.
  2. Россияне нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из РСЗО.
  3. В Запорожской области подтверждено уничтожение ВСУ в предыдущие дни одного российского ЗРК С-300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих.
  4. Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов армии РФ.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 28 декабря 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 28 декабря 2022 года

Ранее мы писали, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, с сентября украинская ПВО сбила более 850 ракет и дронов, которые россияне запускали по инфраструктуре.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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