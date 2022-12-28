В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 декабря. Сообщается, что россияне продолжают наступление под Бахмутом и Авдеевкой, а ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и эшелон с боеприпасами вражеской армии.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях – обороняется. Россияне нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из РСЗО. В Запорожской области подтверждено уничтожение ВСУ в предыдущие дни одного российского ЗРК С-300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов армии РФ.

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