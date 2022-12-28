В ВСУ заявили, что конкурент Пригожина Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК
Министр обороны России Сергей Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК "Патриот".
Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий ЧВК "Вагнер". И вот мы наблюдаем, что появляется в направлении Угледара другая ЧВК "Патриот", которая аффилирована с действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", - заявил он.
Череватый, комментируя слухи о конфликте между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, назвал их конкурентами. В то же время они находятся на разных "театрах военных действий". По его мнению, прямого взаимодействия между ними нет.
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