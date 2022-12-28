Министр обороны России Сергей Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК "Патриот".

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий ЧВК "Вагнер". И вот мы наблюдаем, что появляется в направлении Угледара другая ЧВК "Патриот", которая аффилирована с действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", - заявил он.

Череватый, комментируя слухи о конфликте между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, назвал их конкурентами. В то же время они находятся на разных "театрах военных действий". По его мнению, прямого взаимодействия между ними нет.

Ранее мы писали, что члены ЧВК "Вагнер", воюющие под Бахмутом Донецкой области, записали видео с жёсткой критикой в адрес начальника Генштаба армии РФ генерала Валерия Герасимова. Они заявили, что испытывают дефицит снарядов.

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