Россияне назначили нового командующего западным военным округом Евгения Никифорова.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Накануне с должности командующего войсками ЗВО был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на этом посту всего около месяца. Возглавил округ генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба Восточного военного округа.

В настоящее время Никифоров, по данным ГУР, находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области РФ.

Как утверждают в ГУР, Никифоров связан с куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным и это назначение - "проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека из орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина".

"Институт изучения войны" добавляет, что связи Никифорова с "Вагнером" можно проследить до войны на Донбассе. По данным Bellingcat, в 2014-2015 году он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил "ДНР" и "ЛНР".

СБУ также ранее сообщала, что именно Никифоров отдал приказ командиру ЧВК Дмитрию Уткину (более известному по позывному "Вагнер", который и дал название ЧВК) сбить транспортный самолет с украинскими десантниками Ил-76 в июне 2014 года под Луганском.

"Трудно сказать, насколько версия о влиянии Пригожина на назначение Никифорова верна. Но стоит отметить, что в последнее время Пригожин сделал свои разборки с руководством минобороны РФ публичными и перевёл их на новый уровень, поддержав видео с наездом "вагнеровцев" на главу Генштаба РФ Герасимова.

Поэтому на этих разборках, очевидно, теперь будут постоянно делать акцент и в Украине, и на Западе", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что в России назначили генерал-майора Линькова врио командующего Центральным военным округом.

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