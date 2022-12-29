Утром в четверг, 29 декабря, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Она обнародована на Facebook-странице Генштаба.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов - по гражданской инфраструктуре Константиновке Донецкой области и по Харькову.

Этой ночью россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА "Шахид-136". 11 этих дронов были сбиты.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области. А также - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.