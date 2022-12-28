Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 28 декабря.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из РЗО. В частности, по гражданским объектам Херсона.



Противник продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

2. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива - в Донецкой области.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект россиян.

26 декабря, в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

3. В Севастополе россияне активизировали агитацию вступления на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

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