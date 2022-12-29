Утром в четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги, которая по Украине объявлена с утра, в Киеве слышали взрывы.

Киевская городская военная администрация заявила, что это была работа ПВО. Также там призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Также работу ПВО в Киевской области подтвердил губернатор Алексей Кулеба.

Кроме того, над Сумской областью утром 29 декабря сбили ракету, заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук со ссылкой на командование "Север".

Также ракеты летят над Житомирской областью, по ним работает ПВО, подтвердил губернатор Виталий Бунечко.

Также ПВО работает в Полтавской и Одесской областях, сообщают власти регионов.

Напомним, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Также мы писали, сколько российских ракетоносителей с "Калибрами" сейчас находится в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.