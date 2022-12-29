Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя. Один из них подводный, а второй - надводный.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность к пуску 20 "Калибров". Сейчас объявлена ​​ракетная опасность по югу Украины. Зафиксирована активность стратегической авиации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ недавно рассказали, что россияне во время массовых атак запускают три волны дронов-камикадзе. Эту тактику они используют для того, чтобы уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам. При этом войска РФ начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

Напомним, ранее начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк предположила, что Россия может атаковать ближе к Новому году. "Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", - сказала она.

"Страна" также писала, что президент Украины Владимир Зеленский призывал готовиться к новым ударам РФ по энергетике.