Здание Харьковской обладминистрации, пострадавшее от ракетного обстрела 1 марта, законсервировано. Его дальнейшая судьба будет определена позже.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет "Укринформ".

"Сейчас мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы предприняли ряд консервационных мер для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Дальше будем делать экспертизу, будем делать проект. Наша основная цель – сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть, и вместе с тем мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать совершенно новую", – сказал Синегубов.

Напомним, после удара первого марта заявляли об обрушении 1/3 здания Харьковской ОГА, тогда погибли 29 человек.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, фасад разрушенного здания Харьковской ОГА могут сохранить как музейный образец. Кроме этого, мэр заявлял, что собирается оставить один разрушенный войной дом в Харькове в качестве музея, как это планировали сделать в Бородянке.

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