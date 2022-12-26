"Будут пытаться испортить праздники". В командовании "Юг" предупредили украинцев о ракетных ударах России
Россия готовится к новой массированной атаке по территории Украины.
Об этом в комментарии "Суспильному" заявила начальница объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", - сказала она.
Ранее мы писали, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал готовиться к новым ударам РФ по энергетике.
Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.