Россия готовится к новой массированной атаке по территории Украины.

Об этом в комментарии "Суспильному" заявила начальница объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", - сказала она.

Ранее мы писали, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал готовиться к новым ударам РФ по энергетике.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.