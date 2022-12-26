В главном управлении разведки заявляют, что у РФ заканчиваются ракеты, которыми наносились удары по украинской энергетике.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет в два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", - заявил Буданов.

Он напомнил, что удары по критической инфраструктуры совершались "сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше".

"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально", - заявил глава ГУР Минобороны.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что у РФ осталось ракет максимум на 4 залпа. Также он объяснил, почему ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими.

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