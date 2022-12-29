Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной Луганской области.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", - сказал Громов.

Он также заявил, что наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются.

Сегодня утром глава Луганской ОВА заявлял, что близ Кременной идут ожесточенные бои, россияне стягивают туда военных и технику. Деоккупация может произойти в начале 2023 года.

Также сообщалось, что британская разведка считает, что РФ будет всеми силами удерживать линию фронта возле Кременной из-за логистической важности района.

Кроме того, мы рассказывали, что происходит у Кременной.

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