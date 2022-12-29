Близ Кременной "идут ожесточенные бои", россияне стягивают туда военных и технику. Деоккупация может произойти в начале 2023 года.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Туда стягивают и перебрасывают новые подразделения, много "вагнеровцев" перебросили на это направление. Российское командование понимает, что Кременная - достаточно стратегический населенный пункт. Потерять его будет для них крайне больно. После потери Кременной есть несколько вариантов развития наступления и продвижения Сил обороны. Поэтому они туда перебрасывают большое количество сил и средств, чтобы сдержать наши Силы обороны", - заявил Гайдай.

В районе Белогоровки, которую атакует противник, по словам Гайдая, изменения нет.

"Постоянные, круглосуточные попытки наступления российско-оккупационных войск, но Силы обороны крепко держат позиции, успеха противника там нет. Если сравнивать со Сватово и Кременной, то мы там стоим на месте, но не сдаем позиции", - заявил Гайдай.

Ранее мы разбирались, что происходит у Кременной.

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