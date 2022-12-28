Российское военное руководство увеличило число патрулей в Луганской области, чтобы задерживать дезертиров среди военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

По данным ОВА, к таким действиям в Луганской области решили прибегнуть, "в связи с увеличением количества случаев дезертирства российских военнослужащих и оставлением боевых позиций".

Вместе с тем, коммунальные службы оккупационных властей не могут предоставить местным жителям коммунальные услуги, в частности, подачу газоснабжения, несмотря на заявления россиян об обратном.

Также, по данным ОВА, в области, в частности, в Лисичанске увеличились случаи пропажи ценных вещей жителей.

"Иногда в список ценных вещей попадают линолеум, выключатели и розетки", - написали в ОВА.

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