Россия имеет возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат с учетом привлечения контингента вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Это число значительно меньше наступательной группировки, задействованной в феврале (тогда было 45,5 тысяч человек).

"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских войск - сухопутных войск и сил специальных операций - общая группировка будет примерно 30 тысяч. Это все равно меньше той (группировки Ред.), которая участвовала в полномасштабном вторжении", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.

Ранее "Страна" писала, что американский Институт изучения войны считает вероятность наступления РФ с территории Беларуси этой зимой маловероятной, но к этой возможности следует относиться серьезно.

По данным Минобороны Германии, Россия может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023 года. В масштабное наступление войска РФ пойдут на Донбассе, а действия армии Беларуси будут отвлекающим маневром. При этом, аналитики считают, что Лукашенко в войну напрямую не ввяжется. Этот сценарий рисует Neue Zürcher Zeitung.