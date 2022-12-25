Российская армия может попытаться возобновить наступление в Украине в следующем году, а именно в апреле.

Такие прогнозы публикуют немецкие СМИ со ссылкой на аналитиков Минобороны Германии.

Рисуются два сценария - более и менее вероятный. В обоих так или иначе задействована Беларусь.

По первому варианту, Россия может пойти в масштабное наступление на Донбассе. Действия армии Беларуси будут отвлекающим маневром. Она начнёт развертывать вооружения вблизи границы с Украиной. При этом, аналитики считают, что Лукашенко в войну напрямую не ввяжется. Этот сценарий рисует Neue Zürcher Zeitung.

Второй вариант обозначается как маловероятный, поскольку он гораздо более масштабен и потребует от России привлечения больших ресурсов и всеобщей мобилизации. Согласно этому сюжету, который рисует Kreiszeitung, Беларусь вступает в открытую в войну против Украины. В таком случае белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - наступали бы по всему Донбассу. Также возможен удар и по западу Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать. Впрочем, авторы этой публикации признают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, речь о значительном увеличении Вооруженных сил РФ не идет.

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