Шаманы из Перу прогнозируют, что мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года.

Об этом пишет Reuters.

"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели", - сказала шаманка Клеоф Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.

Также шаманы предсказывают катаклизмы:

"В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном за границей в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты... Будет много трагедий, в основном климатических, - сказал шаман Уолтер Аларкон.

Предсказания перуанские шаманы делают ежегодно во время церемонии, в рамках которой жгут листы цветов и листьев коки.

Напомним, ранее Ермак предсказал, что 2023 год станет решающим в войне, но утаил место и время наступления ВСУ.

Также сообщалось, что Зеленский во время выступления в Конгрессе США заявил, что 2023 год станет решающим в войне.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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