Перуанские шаманы предсказали, когда в Украине наступит мир
Шаманы из Перу прогнозируют, что мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года.
Об этом пишет Reuters.
"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели", - сказала шаманка Клеоф Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.
Также шаманы предсказывают катаклизмы:
"В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном за границей в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты... Будет много трагедий, в основном климатических, - сказал шаман Уолтер Аларкон.
Предсказания перуанские шаманы делают ежегодно во время церемонии, в рамках которой жгут листы цветов и листьев коки.
Напомним, ранее Ермак предсказал, что 2023 год станет решающим в войне, но утаил место и время наступления ВСУ.
Также сообщалось, что Зеленский во время выступления в Конгрессе США заявил, что 2023 год станет решающим в войне.
Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.