Создания наступательных группировок в Беларуси не наблюдается.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой нашими силами обороны. Возле границы непосредственно мы не фиксируем какого-либо перемещения техники военной или российской, или ВС Беларуси", — отметил Демченко.

Он добавил, что пограничники видят постоянное перебрасывание российской военной техники вглубь Беларуси и попытки нагнетать ситуацию на границе, чтобы оттянуть на защиту как можно больше Сил обороны Украины по другим направлениям.

"Зато те подразделения, которые и до этого усиливали границу с Украиной, – мы не отмечаем увеличения их количества или изменений в характере их действий", – сообщил представитель Госпогранслужбы.

Ранее "Страна" рассказывала, что немецкие СМИ со ссылкой на аналитиков Минобороны Германии привели прогноз, согласно которому российская армия может попытаться возобновить наступление в Украине в следующем году, а именно в апреле. В прогнозе обрисованы два сценария развития событий: более и менее вероятный. В обоих так или иначе задействована Беларусь.

А американский Институт изучения войны считает вероятность наступления РФ с территории Беларуси этой зимой маловероятной, но добавляет. что к этой возможности следует относиться серьезно.