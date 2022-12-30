В пятницу, 30 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из РСЗО.



2. Противник пытается наступать на Бахмутском направлении, улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.





Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.