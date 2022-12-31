В субботу, 31 декабря, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Также губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о пуске российских ракет по Украине.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщает о том, что ракета летит в сторону региона.

Вместе с тем, в Николаевской области в ожидании ракетного удара начались отключения света. Тоже самое сообщают и из Днепропетровской области.

Кроме того, в Одесской области, вслед за Николаевской и Днепропетровской, в ожидании ракетной атаки также начались отключения электроэнергии, сообщил глава ОВА Марченко.

Вместе с тем, председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил жителей региона об угрозе ракетных обстрелов.

Украинские телеграмм-каналы прогнозируют время подлёта ракет. По их расчетам, удар будет примерно в 13.20-13.40.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

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