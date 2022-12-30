В четверг, 29 декабря, после массированной ракетной атаки по Украине, в Волгоградской области России нашли "обломки неизвестного объекта", похожие на обломки крылатых ракет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на власти Ильменского сельского поселения в Руднянском районе области.

"Неизвестные летающие, вероятно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села", - говорится в сообщении одного из российских пабликов.

Территория оцеплена, жертв и повреждений нет. Судя по опубликованному видео, объект похож на крылатую ракету.

Напомним, по данным ВСУ, во время массированной атаки РФ 29 декабря украинскими силами ПВО были уничтожены 58 из 70 ракет, 4 дрона и вертолет Ми-8.

Сегодня в "Укрэнерго" рассказали, что после вчерашней атаки россиян уровень дефицита энергии не изменился.

Кроме того, мы писали, что вчера в Беларуси заявили о падении украинской ракеты на территории республики.

Также мы писали, что в Минобороны Украины прокомментировали падение ракеты в Беларуси.