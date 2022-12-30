Во время атаки РФ 29 декабря рзрушены частные дома Бучанского района. Фото Киевской ОВА

Минобороны РФ прокомментировало вчерашнюю ракетную атаку по Украине, которая стала одной из самых массированных.

Сообщается, что удар наносился "по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины".

В РФ заявляют что "все объекты поражены".

Напомним, по данным ВСУ, были уничтожены 58 из 70 ракет, 4 дрона и вертолет Ми-8.

Несмотря на эффективность украинской ПВО, энергетики сообщили о повреждениях инфраструктуры Киева.

Впрочем, как пишут в "Укрэнерго", уровень дефицита энергии не изменился.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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