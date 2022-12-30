Минобороны РФ прокомментировало вчерашнюю ракетную атаку по Украине, которая стала одной из самых массированных.

Сообщается, что удар наносился "по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины".

В РФ заявляют что "все объекты поражены".

Напомним, по данным ВСУ, были уничтожены 58 из 70 ракет, 4 дрона и вертолет Ми-8.

Несмотря на эффективность украинской ПВО, энергетики сообщили о повреждениях инфраструктуры Киева.

Впрочем, как пишут в "Укрэнерго", уровень дефицита энергии не изменился.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.