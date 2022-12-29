В Украине из-за утреннего обстрела задерживаются поезда. Список
После утренней ракетной атаки в Украине начались сильные задержки поездов. Они происходят из-за обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Задерживаются такие поезда:
- №7/8 Одесса - Харьков (+3 ч 30 мин);
- №65/66 Умань - Харьков (+1 ч 25 мин);
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);
- №111/112 Киев - Изюм (+46 мин);
- №11/12 Львов - Одесса (+43 мин);
- №45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);
- №61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);
- №129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).
Ни один из поездов не отменен, сообщают в УЗ.
Напомним, после утренней ракетной атаки РФ 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.
Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключали свет.
В Офисе президента ранее прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.
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