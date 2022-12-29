Поезда задерживаются из-за обесточивания линий. Фото: УЗ

После утренней ракетной атаки в Украине начались сильные задержки поездов. Они происходят из-за обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Задерживаются такие поезда:

  • №7/8 Одесса - Харьков (+3 ч 30 мин);
  • №65/66 Умань - Харьков (+1 ч 25 мин);
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);
  • №111/112 Киев - Изюм (+46 мин);
  • №11/12 Львов - Одесса (+43 мин);
  • №45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);
  • №61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).

Ни один из поездов не отменен, сообщают в УЗ.

В Украине задерживаются поезда из-за обстрелов 29 декабря, время задержки

Напомним, после утренней ракетной атаки РФ 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключали свет.

В Офисе президента ранее прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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