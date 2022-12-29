После утренней ракетной атаки в Украине начались сильные задержки поездов. Они происходят из-за обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Задерживаются такие поезда:

№7/8 Одесса - Харьков (+3 ч 30 мин);

№65/66 Умань - Харьков (+1 ч 25 мин);

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);

№111/112 Киев - Изюм (+46 мин);

№11/12 Львов - Одесса (+43 мин);

№45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);

№61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);

№129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).

Ни один из поездов не отменен, сообщают в УЗ.

Напомним, после утренней ракетной атаки РФ 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключали свет.

В Офисе президента ранее прокомментировали новую массированную атаку РФ на Украину.

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